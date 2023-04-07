Происшествия 07 апреля 2023, 14:22 Юная жительница Волгограда покусала фельдшеров скорой, которые пытались оказать ей помощь

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В Волгограде прибывшие на вызов фельдшеры скорой получили укусы от пациентки. Об этом сообщил сайт «Новости Волгограда» со ссылкой на пресс-службу облздрава.

Медики приехали в торговый центр после сообщения о том, что там стало плохо 17-летней девушке. Фельдшеры стали оказывать ей помощь, но в ответ пациентка их покусала. Девушку госпитализировали, а пострадавших медработников направили на амбулаторное лечение.

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