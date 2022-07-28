Юная жительница Ленобласти предотвратила распространение огня в СНТ «Орехово»

Студентка пожарно-спасательного корпуса при Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России самостоятельно сдерживала пожар до приезда спасателей. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области.

Пожар начался в СНТ «Орехово» в садоводстве Приозерского района. Девушка сообщила о случившемся спасателям, а после самостоятельно сдерживала распространение пламени. Для этого она использовала садовый шланг.

После того, как сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, девушка помогла им собрать пожарно-техническое вооружение.