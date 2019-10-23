Юная уфимка скончалась в туалете торгового центра

Согласно предварительным данным, 22 октября трое подростков зашли в туалет торгового-развлекательного комплекса «Семья». В этот момент неожиданно для всех 14-летняя девушка потеряла сознание. Очевидцы вызвали скорую помощь, пострадавшую доставили в больницу. Там врачи пытались реанимировать подростка, однако она скончалась, не приходя в сознание.

Следователи предположили, что 14-летняя школьница погибла из-за отравления газом из баллончика, об этом сообщил сайт «Дни.ру». Обстоятельства случившегося устанавливаются. Тело погибшей направили на судебно-медицинскую экспертизу.