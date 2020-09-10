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    10 сентября 2020, 07:14

    Юная сахалинка погибла, пытаясь сделать селфи на фоне волн

    Александра Ломейко

    На Сахалине ударом волны убило 16-летнюю девушку. Она хотела сделать селфи в штормовую погоду. На берег юную жительницу Холмска вытащили слишком поздно.

    Трагедия произошла вечером 9 сентября на Приморском бульваре, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на единую дежурную диспетчерскую службу Холмского района. К морю девушка пошла с друзьями.

    «Волна снесла девочку в воду, ее вытащили на берег, но к тому моменту она уже захлебнулась», — уточнили в ЕДДС.

    Спасти жизнь подростку пытались медики, полицейские и МЧС. Помочь ей не удалось.

    По данным местных СМИ, 16-летняя сахалинка стояла в кругу друзей на пирсе, когда ее смыло трехметровой волной. Девушка, уточнило РИА ФАН, собиралась сделать несколько эффектных фотографий на фоне бушующего моря.

    В национальном парке Нгао в Таиланде погиб турист. Перед смертью молодой человек делал селфи у водопада.

    Новости SMI.FM