Юная сахалинка погибла, пытаясь сделать селфи на фоне волн

На Сахалине ударом волны убило 16-летнюю девушку. Она хотела сделать селфи в штормовую погоду. На берег юную жительницу Холмска вытащили слишком поздно.

Трагедия произошла вечером 9 сентября на Приморском бульваре, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на единую дежурную диспетчерскую службу Холмского района. К морю девушка пошла с друзьями.

«Волна снесла девочку в воду, ее вытащили на берег, но к тому моменту она уже захлебнулась», — уточнили в ЕДДС.

Спасти жизнь подростку пытались медики, полицейские и МЧС. Помочь ей не удалось.

По данным местных СМИ, 16-летняя сахалинка стояла в кругу друзей на пирсе, когда ее смыло трехметровой волной. Девушка, уточнило РИА ФАН, собиралась сделать несколько эффектных фотографий на фоне бушующего моря.

В национальном парке Нгао в Таиланде погиб турист. Перед смертью молодой человек делал селфи у водопада.