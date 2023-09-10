Происшествия 10 сентября 2023, 23:06 Юная петербурженка выпила пива и попала в больницу «Фонтанка»: девочка-подросток в Петербурге отравилась пивом Unsplash

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Несовершеннолетнюю жительницу Петербурга увезли на скорой с признаками острого отравления. Подробности случившегося узнала «Фонтанка».

Девушке стало плохо после употребления алкоголя. По предварительным данным, она выпила пива в доме на проспекте Героев, а затем упала. Юную петербурженку доставили в больницу накануне вечером. Врачи оценили состояние 16-летней пациентки как средней степени тяжести.

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Похожая история произошла в Свердловской области. Там в детскую областную больницу попали 10 подростков, которые перед этим пили спиртное.

У некоторых из пострадавших в организме обнаружили этанол в различной концентрации. Медики оказали несовершеннолетним всю необходимую помощь. Позже семерых отравившихся выписали из больницы.