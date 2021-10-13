Десятилетняя девочка попала в больницу в Санкт-Петербурге после катания на картинге в ТРК «Родео Драйв». По предварительным данным, у школьницы выявили разрыв печени и поджелудочной железы.

О ЧП в торгово-развлекательном комплексе сообщил сайт kp.ru. По данным источника издания, ребенок получил травмы вечером 11 октября, когда его машинка врезалась в защитные блоки на аттракционе.

Источник уточнил, что школьницу отвезли в детскую больницу. Врачи выявили у нее ушиб брюшной стенки, разрыв левой доли печени и разрыв поджелудочной железы. Девочка находится в тяжелом состоянии, добавил он.

По информации издания, картинг уже проверили следовали. По факту травмирования школьницы возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование продолжается.