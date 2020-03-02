Юная петербурженка оклеветала возлюбленного матери

По данным издания, 12-летняя девочка рассказала, что возлюбленный мамы показывал ей порнографические ролики. При этом она прошла осмотр у гинеколога, который не обнаружил на ее теле никаких повреждений. После беседы с матерью выяснилось, что девочка соврала, чтобы разлучить мать с молодым человеком.