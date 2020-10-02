Юлия Чичерина попала под обстрел азербайджанских беспилотников

Певица Юлия Чичерина вместе с попала под обстрел азербайджанских беспилотников в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил военный корреспондент Семен Пегов.

«Чичерина попала под обстрел азербайджанских беспилотников», — сказано в сообщении Telegram-канала Пегова WarGonzo.

Утром 2 октября сама певица опубликовала в Instagram фотографию в бронежилете с отличительными знаками Вооруженных сил Армении и каске. Тогда журналист пояснил, что Чичерина отправилась в Нагорный Карабах, где сейчас идут боевые действия.

За время боевых действий в Нагорном Карабахе под обстрелы попали журналисты России, Франции и Армении. Представители СМИ получили различные ранения, а корреспондент издания Le Monde находится в тяжелом состоянии.

Противостояние армянских и азербайджанских военных продолжается в Нагорном Карабахе с 27 сентября. Погибшие и раненые есть как вреди военнослужащих, так и мирных жителей. Россия призвала стороны конфликта сложить оружие, но перемирие пока не предвидится. Коме того, Турция открыто заявила о поддержке Баку, назвав Армению «страной-оккупантом».