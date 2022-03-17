17 марта 2022, 21:53
Девочка упала в люк с водой в Саратове
В Саратове четырехлетняя девочка угодила в открытый люк с ледяной водой. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».
Мать девочки рассказала, что ребенок выходил вместе с бабушкой из маршрутки. Люк, в который провалилась девочка, был запорошен снегом.
«Дочь была с бабушкой, за ней, в буквальном смысле, нырнули. Люди в маршрутке и люди, ехавшие мимо, остановились и помогли достать обоих. Мой ребенок едва не утонул!» — поделилась горожанка.
В городской администрации заверили, что после произошедшего начата служебная проверка.