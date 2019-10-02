Югорчанку обязали выплачивать чужие кредиты

Елена Борисова рассказала, что ее квартира была арестована судебными приставами, а из заработной платы стали вычислять деньги на оплату кредитов, которые женщина не брала.

«В Московской области моя полная тезка Елена Анатольевна Борисова набрала кредитов в банках, а судебные приставы, не разобравшись, завели производство на меня. У нас совпадает все: имя, фамилия, отчество и дата рождения», — объяснила она ситуацию.

По словам югорчанки, впервые она узнала о кредитах несколько лет назад, когда ей позвонили представители банка. Елена объяснила, что это ошибка и никаких задолженностей у нее нет. Тогда ее попросили написать заявление и обещали уладить проблему, но вскоре звонки начинались снова.

«Зимой я узнала, что наложен арест на мою квартиру. Пришлось обращаться к юристу. Пока разбирались — арестовали и мой зарплатный счет, откуда уже сняли четыре тысячи рублей», — рассказала женщина.

Елена Борисова объяснила, что Нижневартовский суд встал на ее сторону и снял арест с квартиры. Однако тезка югорчанки задолжала банкам 600 тысяч рублей. В Нижневартовской службе судебных приставов сказали, что с проблемой знакомы, но не могут помочь.