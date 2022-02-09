Югорчанин получил штраф за клевету и избиение знакомой

Урайский городской суд рассмотрел дело 40-летнего горожанина, который обвинен в клевете и избиении своей знакомой. Такие преступления были совершены югорчанином в прошлом году. Подробности данного дела раскрыла пресс-служба прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа.

Как сообщает muksun.fm, в июне 2021 года обвиняемый, руководствуясь мотивом личной неприязни, обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что местная жительница угрожает ему убийством. В ходе следственных действий было установлено, что информация об угрозах, которую предоставил мужчина, оказалось ложной.

Также правоохранители выяснили, что житель ХМАО, который ранее был привлечен к административной ответственности за побои, избил свою знакомую в августе прошлого года.

Суд принял решение назначить обвиняемому штраф.