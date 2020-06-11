Югорчанин поджег квартиру спящих соседей из ненависти

По данным следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый пришел в квартиру к спящим соседям и начал разливать бензин, а затем поджег его.

«Благодаря бдительности других жильцов, заметивших пожар, и своевременно прибывшим пожарным, одного из мужчин удалось спасти. Второй мужчина скончался от отравления угарным газом», — рассказали в пресс-службе СК ХМАО.

Мужчина признал свою вину частично. Согласно экспертизе, в момент поджога он не осознавал, что делает.