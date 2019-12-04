Югорчане не полетели в Тайланд из-за мата

Несостоявшиеся туристы планировали отправиться в Тайланд рейсом Сургут—Утапао. Однако, перед самым вылетом, сотрудникам транспортной полиции поступило сообщение, что командир воздушного судна отказал в доступе на борт шестерым пассажирам.

«Нарушители, находясь на трапе самолета, перед посадкой выражались нецензурной бранью», — рассказали в пресс-службе силового ведомства.

Нарушителями оказались четверо мужчин и две женщины. На них были составлены протоколы об административном правонарушении за мелкое хулиганство.