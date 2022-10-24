Ястреб со сломанным крылом упал на жителя Владивостока | 360°

Происшествия 24 октября 2022, 15:36 Ястреб со сломанным крылом упал на жителя Владивостока

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Во Владивостоке ястреб упал прямо на мужчину во дворе его дома. У птицы было сломано крыло, написал сайт vostokmedia.com.

Инцидент произошел на улице Тунгусской у дома № 63. Очевидец отнес ястреба в ветеринарную клинику, чтобы его осмотрели.

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Каким образом птица оказалась в городе — неизвестно. Чаще всего канюки обитают в лесистой местности и с людьми стараются не пересекаться.

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