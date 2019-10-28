Ящик с пожертвованиями на три млн рублей украли из монастыря в Ленобласти
В Ленинградской области из женского монастыря злоумышленники похитили ящик с пожертвованиями, сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на местные СМИ.
По данным издания, ящик похитили из женского монастыря, который находится в поселке Ленинское на улице Советская. Сумма нанесенного ущерба составляет около трех миллионов рублей.
Отмечается, что разбитый ящик, в котором были драгоценности, нашли на колокольне храма. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.