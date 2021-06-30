Ящик с патронами нашли в пензенском лесу

Житель Пензенской области обратился в правоохранительные органы. Он сообщил, что нашел в лесу ящик с патронами, сообщила «Пенза-пресс».

Ящик был обнаружен неподалеку от села Малая Валяевка. На место выехали сотрудники Росгвардии. Информация подтвердилась — в лесу был обнаружен ящик с семью тысячами патронов разного калибра. Часть из них уже непригодны для стрельбы из-за долгого нахождения в земле.

Патроны направлен на экспертизу. Правоохранительные органы ведут расследование.