Адвокат рассказал, что может грозить избившим пациентку ярославским санитарам

В Ярославской области следователям направили заявление о том, что санитары психиатрической лечебницы избили пациентку. Адвокат Тимур Матвеев рассказал «360», какое наказание может грозить медикам.

Тимур Матвеев отметил, что степень наказания будет зависеть от того, как следователи квалифицируют действия санитаров. Правоохранители оценят ущерб, который мог быть причинен здоровью женщины, и поймут, под какую статью может попасть поступок врачей.

Есть несколько вариантов в зависимости от того, как следователи квалифицируют их действия. Либо это будут побои, либо злоупотребление должностными полномочиями. Им может грозить до четырех лет лишения свободы по 286 статье (УК). Либо привлечение к ответственности по административной статье, она предусматривает штраф Тимур Матвеев Адвокат

Видео избиения пациентки в Ярославле на днях появилось в социальных сетях. Все произошло во Фрунзенском районе города в многоэтажном доме. Предположительно, жительнице понадобилась помощь медиков. Прибывшие на место санитары сначала силой затащили пациентку в лифт, а потом стали бить. Один из ударов пришелся по голове.

Местные СМИ сообщили, что у сотрудников взяли объяснительные, проводится проверка региональным Департаментом здравоохранения и фармации. Заявление о произошедшем уже направлено в Следственный комитет. По последним данным, бившие женщину санитары уже уволены.

Вопиющий случай произошел в московском метро. Там пассажиры сначала унизили ребенка с аутизмом, а потом подрались с его родителями, которые встали на защиту сына. В ситуации уже разбирается полиция.