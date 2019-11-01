Ярославские спасатели вытащили руку ребенка из аппарата для выдачи бахил

«Дни.ру» рассказали, что спасатели вскрыли устройство и освободили руку ребенка при помощи жидкого мыла. Оказалось, что он захотел ускорить работу устройства, но его пальцы застряли в механизме.

«Мальчик мужественно следил за действиями спасателей, лишь изредка вскрикивая», — обратили внимание в городском Центре гражданской защиты.