  • Ярославские спасатели вытащили руку ребенка из аппарата для выдачи бахил

    01 ноября 2019, 20:01

    Артур Блянихов

    В одной из поликлиник Ярославля пятилетний мальчик попал в неприятную ситуацию — его рука застряла в аппарате для выдачи бахил. Пришлось звать спасателей, передает радиостанция «Говорит Москва».

    «Дни.ру» рассказали, что спасатели вскрыли устройство и освободили руку ребенка при помощи жидкого мыла. Оказалось, что он захотел ускорить работу устройства, но его пальцы застряли в механизме.

    «Мальчик мужественно следил за действиями спасателей, лишь изредка вскрикивая», — обратили внимание в городском Центре гражданской защиты.