Японский танкер раскололся пополам у Маврикия

Носовую часть судна заметили в океане около 16:30 по местному времени (15:30 по Москве). На основе рекомендации экспертов был разработан план буксировки. Буксиры уже начали транспортировку носовой части судна в отдаленную зону Индийского океана. Там ее затопят. Это произойдет не меньше чем в тысяче километрах от Маврикия.

Судно разломилось, когда на набережной ходили много людей.

Кормовая часть еще остается на рифе.

Танкер сел на мель 25 июля на прибрежном рифе в районе морского заповедника Blue Bay. В начале августа из него в открытый океан вытекло свыше тысячи тонн нефтепродуктов. Это произошло из-за образовавшейся пробоины. Всего на танкере MK Wakashio находилось четыре тысячи тонн нефти.

Власти островного государства объявили режим чрезвычайной экологической ситуации и попросили помощи у ООН. Они запросили специалистов и оборудование по извлечению нефтепродуктов из морской воды. Местные жители расставили вокруг судна буи из тростника, чтобы удержать нефтяное пятно.

Это первая подобная катастрофа в Маврикии. Эксперты опасаются, что горючее уничтожит уникальную экосистему Индийского океана.

Судно Wakashio спустили на воду в 2007 году. Оно предназначено для перевозки угля, руды, цемента и зерна.