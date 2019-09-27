Японский самолет экстренно приземлился в Хабаровске

Названы предварительные причины жесткой посадки самолета Аzur Аir в Барнауле Подробнее

Агентство сослалось на информированный источник. В Хабаровске приземлился самолет, который летел в Токио из Вены.

Находясь в воздушном пространстве над Дальним Востоком, командир заметил неисправность и уведомил об этом соответствующие службы. По предварительной версии, произошло падение давления масла в двигателе.

Пилот запросил разрешения совершить экстренную посадку в Хабаровске. Самолет приземлился в российской воздушной гавани благополучно. Пострадавших среди пассажиров и членов экипажа нет. Уже начато размещение людей в гостиницах Хабаровска.