Японский самолет экстренно приземлился в Хабаровске
Пассажирский авиалайнер Boeing, принадлежащий одному из перевозчиков Японии, совершил незапланированную посадку в Хабаровске. «Интерфакс» сообщил, что это произошло из-за технических проблем.
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Агентство сослалось на информированный источник. В Хабаровске приземлился самолет, который летел в Токио из Вены.
Находясь в воздушном пространстве над Дальним Востоком, командир заметил неисправность и уведомил об этом соответствующие службы. По предварительной версии, произошло падение давления масла в двигателе.
Пилот запросил разрешения совершить экстренную посадку в Хабаровске. Самолет приземлился в российской воздушной гавани благополучно. Пострадавших среди пассажиров и членов экипажа нет. Уже начато размещение людей в гостиницах Хабаровска.