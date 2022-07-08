Японовед Молодяков прокомментировал убийство бывшего премьера Японии Абэ

Японовед Василий Молодяков прокомментировал убийство бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Он отметил, что для Японии подобное происшествие не характерно. Эксперт предположил, что убийцей является психически нездоровый человек.

«Следствие идет, посмотрим, что скажут японские официальные лица. <...> Такое происходит крайне редко, может, не каждый год», — заключил Молодняков.