Япония изъяла с судна «Амур» документы для выхода в море

Япония изъяла документы для выхода в море с российского рыболовного судна «Амур». В конце мая траулер столкнулся с японской рыболовной лодкой у острова Хоккайдо, в результате чего погибли три человека.

«Насколько мы знаем, японская сторона подала иск в гражданский суд в городе Асахикава о компенсации ущерба. Суд удовлетворил просьбу, и в рамках этого с „Амура“ были изъяты документы, необходимые для плавания, чтобы гарантировать залог», — сообщили РИА «Новости» в генеральном консульстве России в Саппоро.

Ранее японское агентство Kyodo сообщило о задержании «Амура» в качестве залога выплаты компенсации за столкновение с судном Японии 26 мая. Позже генеральный консул РФ в Саппоро Сергей Марин отмечал, что российскую шхуну в стране задержали по гражданскому судебному делу об административном нарушении. При этом судовладелец «Амура» заявил, что официальные документы на этот счет не поступали. Он добавил, что российское судно пойдет в сторону Сахалина в четверг или пятницу.

Траулер «Амур» шел из Корсакова в Момбецу, когда в 23 километрах от порта столкнулся с рыболовецкой шхуной «Дай-хати Хокко-мару». Японская лодка перевернулась, в воде оказались пять человек. В результате трое погибли от переохлаждения.