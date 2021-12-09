Ямальца отправили в колонию на 9 лет за убийство знакомого

Жителю поселка Харп Ямало-Ненецкого автономного округа вынесли приговор за убийство 57-летнего мужчины. Об этом написало ИА «Север-Пресс» со ссылкой на СКР по ЯНАО.

По информации следствия, инцидент произошел в ночь на 13 января 2021 года. Во время распития спиртных напитков между двумя мужчинами завязалась драка. Подсудимый нанес знакомому удар в грудь ножом, после чего тот скончался в больнице.

Приуральский районный суд назначил обвиняемому девять лет лишения свободы в колонии строгого режима.