09 декабря 2021, 12:31
Ямальца отправили в колонию на 9 лет за убийство знакомого
Жителю поселка Харп Ямало-Ненецкого автономного округа вынесли приговор за убийство 57-летнего мужчины. Об этом написало ИА «Север-Пресс» со ссылкой на СКР по ЯНАО.
По информации следствия, инцидент произошел в ночь на 13 января 2021 года. Во время распития спиртных напитков между двумя мужчинами завязалась драка. Подсудимый нанес знакомому удар в грудь ножом, после чего тот скончался в больнице.
Приуральский районный суд назначил обвиняемому девять лет лишения свободы в колонии строгого режима.