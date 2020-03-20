Ямальским заключенным хотели продать просроченную сметану

«Продукт был выпущен в обращение 10 февраля 2020 года со сроком реализации 24 февраля 2020 года. В исправительное учреждение сметана поступила по ветеринарной справке от 1 марта 2020 года», — сказано в сообщении ведомства.

Во время проверки документов, которые компания-изготовитель отправила в колонию, выяснилось, что срок годности продукта истек.

После инцидента на шесть месяцев заблокировали учетную запись уполномоченного сотрудника в системе ФГИС «Меркурий» (система для электронной сертификации грузов — прим. ред.).