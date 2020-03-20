20 марта 2020, 15:55
Ямальским заключенным хотели продать просроченную сметану
Почти 50 килограммов просроченной сметаны планировали доставить заключенным исправительной колонии № 3 в поселке Харп в ЯНАО. Товар должны были отправить на продажу в магазин при ИК. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на управление Россельхознадзора по Тюменской области.
«Продукт был выпущен в обращение 10 февраля 2020 года со сроком реализации 24 февраля 2020 года. В исправительное учреждение сметана поступила по ветеринарной справке от 1 марта 2020 года», — сказано в сообщении ведомства.
Во время проверки документов, которые компания-изготовитель отправила в колонию, выяснилось, что срок годности продукта истек.
После инцидента на шесть месяцев заблокировали учетную запись уполномоченного сотрудника в системе ФГИС «Меркурий» (система для электронной сертификации грузов — прим. ред.).