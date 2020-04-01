Ямальский подросток проник в гостиницу и сломал себе ногу

По данным информагентства, зачинщиком «вечеринки» оказался ребенок одного из сотрудников гостиницы. Он открыл окно и впустил товарищей внутрь. Подросткам было от 12 до 13 лет.

«Впоследствии они, не желая быть пойманными охраной, решили спрятаться, а один — выпрыгнул из окна третьего этажа», — рассказал инсайдер.

Прыжок из окна оказался неудачным — юноша сломал пятку. «Дни.ру» отметили, что за произошедшее должностным лицам гостиницы объявили выговор.