01 апреля 2020, 20:02
Ямальский подросток проник в гостиницу и сломал себе ногу
В Новом Уренгое (ЯНАО) группа подростков проникла ночью в гостиницу. Один из них, убегая от охраны, выпрыгнул из окна третьего этажа и сломал ногу. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.
По данным информагентства, зачинщиком «вечеринки» оказался ребенок одного из сотрудников гостиницы. Он открыл окно и впустил товарищей внутрь. Подросткам было от 12 до 13 лет.
«Впоследствии они, не желая быть пойманными охраной, решили спрятаться, а один — выпрыгнул из окна третьего этажа», — рассказал инсайдер.
Прыжок из окна оказался неудачным — юноша сломал пятку. «Дни.ру» отметили, что за произошедшее должностным лицам гостиницы объявили выговор.