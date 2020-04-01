    01 апреля 2020, 20:02

    Ямальский подросток проник в гостиницу и сломал себе ногу

    Артур Блянихов

    В Новом Уренгое (ЯНАО) группа подростков проникла ночью в гостиницу. Один из них, убегая от охраны, выпрыгнул из окна третьего этажа и сломал ногу. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

    По данным информагентства, зачинщиком «вечеринки» оказался ребенок одного из сотрудников гостиницы. Он открыл окно и впустил товарищей внутрь. Подросткам было от 12 до 13 лет.

    «Впоследствии они, не желая быть пойманными охраной, решили спрятаться, а один — выпрыгнул из окна третьего этажа», — рассказал инсайдер.

    Прыжок из окна оказался неудачным — юноша сломал пятку. «Дни.ру» отметили, что за произошедшее должностным лицам гостиницы объявили выговор.