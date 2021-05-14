Ямальских спасателей отправили на новые пожары в Тюменской области

Бойцы «Ямалспаса» продолжают работать в Тюменской области, где ввели режим ЧС. Сейчас они перебрались в Вагайский район для борьбы с огнем. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

Спасатели справляются с помощью лопат и противопожарных ранцев на 20 литров воды. Ее постоянно подвозит специализированная техника. Также используют трактор, чтобы рыть траншеи, что не позволяет распространяться огню.

«Были моменты, когда пожар уходил по камышу. Приходилось огонь держать. Могли люди пострадать», — поделился пожарный надымского поисково-спасательного отряда «Ямалспаса» Анатолий Наумов.

Спасатели сообщают, что тушить пожар мешают погодные условия, а также большая территория распространения.

«Все усложняет хороший ветер. Он меняется постоянно, и приходится уже свой отжиг корректировать. Также влияет очень сильно ландшафт. Много оврагов, склонов, подъемов», — добавил сотрудник ноябрьского ПСО Максим Берестяный.

Дополнительными факторами, затрудняющими работу, является трава, по которой огонь может быстро расползтись и перекинуться на деревья, а также 30 градусов тепла на улице.