Ямальские врачи два дня не помогали подростку с переломом

«Внук-подросток сломал палец руки. У травматолога просидел больше трех часов. Сделал рентгеновский снимок, но к травматологу так и не попал», — заявила Шпаковская.

Бабушка отметила, что после учебы отправила внука в больницу. Там он провел около трех часов. Подростку никак не помогли, лишь отправили на рентген.

Сегодня, 28 ноября, утром ученик снова пришел в больницу. Однако ситуация не изменилась.

«Сказали, что должен принимать тот врач, который вчера дал направление на рентген, а он будет лишь во второй половине дня», — уточнила Шпаковская.

По информации издания, надымская центральная районная больница и департамент здравоохранения ЯНАО пообещали решить проблему и официально прокомментировать ситуацию позже.