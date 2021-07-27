Ямальские спасатели отогнали белого медведя от кочевников

На Ямале спасатели отогнали белого медведя от стойбища кочевников. Об этом написал «ФедералПресс».

Спасателям в Ямальском районе поступила информация о том, что возле жилища кочевников около поселка Дровяной ходит белый медведь. На помощь кочевникам вылетел вертолет, на борту которого находились наблюдатель «Ямалспаса», сотрудник полиции, инспектор природоохраны и проводник.



С помощью вертолета животное удалось отогнать в тундру на безопасное расстояние от жилища.