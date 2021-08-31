Ямальские следователи выясняют обстоятельства гибели 18-летней северянки в тундре

Следователи Шурышкарского района начали проверку гибели 18-летней Юлии Ковшиной. Тело девушки обнаружили накануне, 29 августа, в километре от села Шурышкары. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Розыск объявили 25 августа. Поисками Юлии занимались местные жители, добровольцы отряда «ЛизаАлерт» и спасатели. В итоге тело девушки нашли сотрудники «Ямалспас» на краю болота в километре от поселка. На данный момент сотрудники следственно-оперативной группы собрали все необходимые данные для проведения экспертизы.