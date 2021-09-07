Ямальские пожарные ликвидировали более 600 пожаров

Ямальские пожарные с начала 2021 года ликвидировали 610 пожаров и спасли 116 человек. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на региональную МЧС.

«На территории автономного округа на пожарах погибли 22 человека. Травмы получили 47 человек. Кроме того, сотрудники МЧС спасли материальных ценностей на сумму более пяти миллиардов рублей», — отчитались в ведомстве.

Пожары чаще всего возникали в жилом секторе. Их причиной обычно становилось неосторожное обращение с электричеством и газовым оборудованием.