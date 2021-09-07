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    07 сентября 2021, 22:36

    Ямальские пожарные ликвидировали более 600 пожаров

    Полина Гребенщикова

    Ямальские пожарные с начала 2021 года ликвидировали 610 пожаров и спасли 116 человек. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на региональную МЧС.

    Ямальские пожарные ликвидировали более 600 пожаров

    «На территории автономного округа на пожарах погибли 22 человека. Травмы получили 47 человек. Кроме того, сотрудники МЧС спасли материальных ценностей на сумму более пяти миллиардов рублей», — отчитались в ведомстве.

    Пожары чаще всего возникали в жилом секторе. Их причиной обычно становилось неосторожное обращение с электричеством и газовым оборудованием.