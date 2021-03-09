Ямальские полицейские поймали лихача на «Урале»

В Новом Уренгое задержали 23-летнего мужчину, который попытался скрыться от правоохранителей на грузовике «Урал». Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

Погоня произошла в ночь на 7 марта. Мужчина на вахтовом грузовике попытался оторваться от сотрудников ГИБДД. Он врезался в служебный УАЗ и был пойман. В результате травмы получили пассажир и полицейский. По предварительной информации, на момент аварии задержанный был пьян. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.