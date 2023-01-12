12 января 2023, 22:28
Ямальские наркоторговцы получили до 10 лет строгого режима за попытку сбыть крупную партию
Трое наркоторговцев из Салехарда и Лабытнанги получили реальные сроки, которые будут отбывать в колонии строгого режима, после того как их сдал подельник. Об этом сообщил сайт «Ямал-Медиа» со ссылкой на прокуратуру ЯНАО.
В марте прошлого года трое преступников хотели сбыть крупную партию в Салехарде, при этом их наставлял главарь банды. Но по пути из Нового Уренгоя наркоторговцев задержали вместе с товаром.
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Учитывая роль каждого, суд назначил им наказания в виде шести, восьми и 10 лет лишения свободы. Кроме того, правоохранители все еще пытаются вычислить организатора банды. В отношении него возбудили отдельное уголовное дело.
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