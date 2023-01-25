Происшествия 25 января 2023, 17:51 Ямальские медики спасли малыша от отравления лекарствами

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На Ямале в городе Ноябрьске медицинские работники спасли от отравления маленького ребенка, который добрался до таблеток и лекарств. Об этом сообщил сайт «Ямал медиа».

По словам матери малыша, ребенок остался без присмотра взрослых всего лишь на минуту. За это время младенец смог самостоятельно добраться до медикаментов. Успел ли ребенок что-то проглотить, неизвестно, однако мать все равно вызвала скорую помощь.

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Врачи промыли желудок малышу и отвезли в отделение, его жизни ничего не угрожает.