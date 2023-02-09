Происшествия 09 февраля 2023, 11:51 Якутского маньяка будут судить спустя 40 лет после совершения преступлений

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Жителя Ленского района Якутии будут судить за изнасилования и убийства, совершенные около 40 лет назад. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Преступник терроризировал жителей Якутии с 1983 по 1994 годы. Его жертвами оказались две женщины и три девочки. Последних он заманивал, предлагая покататься на машине. А потом вывозил в лес, насиловал и убивал. Тела детей так и не нашли.

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Следователи не забывали про старое дело и провели огромный комплекс мер. В итоге след привел к мужчине, осужденному на 18 лет за убийства и изнасилования малолетних девочек в Новосибирской области. Наказание за это он отбывал в тот момент. Теперь к этому сроку может прибавиться еще один. Уголовное дело в отношении мужчины передали в суд, где его рассмотрят в ближайшее время.

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