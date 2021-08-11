Якутский тракторист стал первой жертвой лесных пожаров

Тело тракториста обнаружили в лесу в Чурапчинском районе Якутии. Мужчина пропал еще в понедельник, его обгоревший труп нашли спустя два дня. Об этом сообщило РИА «Новости».

Тело 44-летнего мужчины обнаружили в лесном массиве близ села Мугудай. На место происшествия отправили следственную группу. Обстоятельства гибели мужчины выясняются, сообщили в региональном управлении СК.

Соболезнования родным и близким погибшего тракториста выразил глава Якутии Айсен Николаев. Он назвал гибель мужчины «тяжелой новостью».

«Мы скорбим вместе с вами», — сказал руководитель республики.

Сообщения о сгоревшем в лесу трактористе в среду распространили в соцсетях. Пользователи сообщили, что погибший якобы был занят на дорожных работах и его попросили помочь в тушении пожара.

Оперштаб республики сообщил, что при тушении верхового пожара в лесу погиб работник одного из дорожных предприятий Элбаги Игитян.

Это первая жертва якутских пожаров, которые продолжаются с начала лета.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил главе МЧС отправиться в Якутию для оперативного управления группировкой по борьбе с пожарами.