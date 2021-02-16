Якутский старшеклассник ударил учительницу по лицу в ответ на замечание

Полиция начала проверку в школе Абыйского района Якутии, где десятиклассник ударил 30-летнюю учительницу. У женщины подозревают перелом носа.

Причиной агрессивного поведения ученика урасалахской школы стало замечание, сделанное учительницей во время урока. В ответ юноша ударил педагога по лицу. Женщине пришлось обратиться за медицинской помощью в районную больницу с подозрением на перелом носа, сообщил «Росбалт» со ссылкой на пресс-службу МВД Якутии.

На данный момент подразделение по делам несовершеннолетних полиции составило протоколы по отношению к его родителям. Их заподозрили в недостаточном исполнении обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

Школьнику же рекомендовали проконсультироваться у психолога. Управлению образования нужно будет устранить причины, приведшие конфликту в школе.

«В ходе проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц по соблюдению требований федерального законодательства об образовании, а также профилактики правонарушений несовершеннолетних», — отмечается в сообщении.

Школьник ранее не состоял на профилактическом учете полиции.