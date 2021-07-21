Якутский депутат рассказал, как республика справляется с пожарами

В Якутии которую неделю бушуют крупнейшие лесные пожары, города задымлены. Первый заместитель председателя комитета ГД РФ по охране здоровья Федот Тумусов, находящийся в Якутии, рассказал ИА НСН, как в республике борются с пожарами.

На данный момент в Якутии горит около 1,5 миллиона гектаров леса, пожаров более 200. С огнем пытаются справиться более двух тысяч пожарных и около 20 летательных аппаратов МЧС и Минобороны. Также используется транспортная техника. Добровольцы из местных жителей помогают бороться с огнем. Однако справиться со стихией пока не получается.

Тумусов объяснил, что ситуация отчасти спровоцирована изменением Лесного кодекса.

«Раньше в каждом районе была Лесавиаохрана. Количество лесничих было достаточным, и они контролировали появление огня на самой начальной стадии. Находили, как сейчас говорят, „теплые точки“, и гасили их. Сегодня лесничих мало, авиаотряды есть только в трех-четырех районах, и им просто не хватает возможностей контролировать появление пожаров. Поэтому надо менять федеральное законодательство, создавать федеральную структуру, объемы финансирования увеличивать, увеличивать Лесаваиаохрану, количество лесничих», — пояснил депутат.

Из-за пожаров города республики задымлены. Особенно тяжело приходится астматикам и аллергикам.

«Единственное, что можно посоветовать: закрыться дома, мокрыми тряпками закрыть окна, и маски — они тоже должны быть мокрыми, чтобы защитить дыхательную систему. Когда в Якутске был дым, всем рекомендовали меньше выходить на улицу, но естественно люди по своим потребностям — на работу или по другим делам — ходят. Те, кто могут, прячутся дома», — рассказал Тумусов.