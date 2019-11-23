Якутские следователи проверят покусавшую детей бродячую собаку

Следственный комитет Якутии приступил к проверке сообщений о нападении бродячей собаки на двух младших школьников в Якутске. Животное атаковало мальчиков, когда подростки направлялись в школу.

Безнадзорная собака напала на двух школьников младших классов, которые направлялись в школу, расположенную в 203 микрорайоне Якутска. Собака покусала одного из детей за ногу и руку. Чтобы спастись от агрессивного животного, мальчики забрались на канат на детской площадке. Но стоило подросткам спуститься ан землю, как собака подбежала снова. От животного детей спасли случайные прохожие.

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«Руководством республиканского следственного управления СК России назначена процессуальная проверка, в ходе которой будет дана соответствующая правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц, в обязанности которых входит организация отлова безнадзорных животных», — рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.

По ее словам, проверка продолжается. По ее результатам будет принято процессуальное решение.