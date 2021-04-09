Якутская школьница разбилась, упав с высоты 8 этажа

Якутские полицейские разбираются в деталях смерти 16-летнего подростка. Девочка упала из окна многоэтажного дома. Проверку проводит прокуратура региона. Об этом сообщили РИА «Новости».

«В ходе проверки прокуратура даст оценку причинам и условиям, способствовавшим указанному происшествию, деятельности субъектов системы профилактики», — рассказали в ведомстве.

Добавляется, что после падения ребенок был жив. В крическом состоянии ее довезли до медицинского учреждения, где она позже умерла. Школьница не состояла на психоневрологическом учете, а также была отличницей, добавила «Свободная пресса».