  • Якутская школьница погибла, заряжая телефон в ванной

    22 ноября 2019, 23:19

    Ирина Нагайникова

    14-летняя школьница из Ленска погибла в ванной комнате, заряжая мобильный телефон, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления СК РФ по Якутии.

    Специалисты обнаружили на теле девушки повреждения, схожие с ожогом от удара электрическим током.

    По данным следствия, в ванной комнате оказался удлинитель, подключенный к розетке. К нему было подключено деформированное зарядное устройство для телефона. На кромке ванны лежал гаджет с оплавленным корпусом, сообщила «Газета.ru».

    Следствие назначило проведение судебно-медицинской экспертизы.