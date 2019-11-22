Якутская школьница погибла, заряжая телефон в ванной

Специалисты обнаружили на теле девушки повреждения, схожие с ожогом от удара электрическим током.

По данным следствия, в ванной комнате оказался удлинитель, подключенный к розетке. К нему было подключено деформированное зарядное устройство для телефона. На кромке ванны лежал гаджет с оплавленным корпусом, сообщила «Газета.ru».

Следствие назначило проведение судебно-медицинской экспертизы.