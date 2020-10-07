Якутянин смог выжить после нападения белого медведя

Житель Якутии смог выжить после нападения белого медведя. 50-летний мужчина госпитализирован с многочисленными травмами.

«Ему чудом удалось выжить после встречи с белым медведем. Тиксинские медики оперативно оказали необходимую помощь, наложили швы, стабилизировали состояние пациента. Сегодня будет принято решение по дальнейшему лечению пациента», — рассказали представители пресс-службы регионального Минздрава.

Мужчина получил серьезные травмы рук, ног и головы. Сейчас он находится в больнице в Тикси, куда его госпитализировали в понедельник, 5 октября, вечером.

С медведем пострадавший встретился на острове рядом с поселком Казачий.

Ранее стало известно о нападении медведя на смотрителя цирка на проспекте Вернадского. Мужчина скончался от полученных травм. Он зашел в клетку к дикому зверю без присутствия дрессировщика, что не понравилось медведю. Мужчину оперативно доставили в реанимацию, но врачам не удалось спасти его жизнь — травмы оказались слишком серьезными. Представители цирка пока не дали официальных комментариев по произошедшему.