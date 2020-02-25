Якут съел 10 тысяч рублей, которые принес для взятки

В Якутии местный житель попался на попытке дать взятку. Он предложил 10 тысяч рублей инспектору отдела миграции, а когда мужчину брали с поличным — съел принесенные банкноты.

За указанную сумму предприимчивый молодой человек из Якутска хотел ускорить получение вида на жительство, сообщило издание «Федерал Пресс».

Мужчина пришел в отдел полиции еще 9 января, чтобы выяснить у инспектора, как обстоят дела с его документами. Сотруднице МВД он предложил взятку: набрал на экране телефона 10 000 и показал девушке.

Ситуацию она обрисовала своему руководителю, и тот сказал, что для вида инспектору нужно согласиться на «сделку». Она так и поступила, после чего мужчина принес в ее кабинет 10 тысяч рублей двумя купюрами по пять тысяч.

Банкноты лежали на столе, когда в помещение зашли полицейские. Житель Якутска схватил принесенные деньги и съел их. Уйти от ответственности у него не получилось: позже из его желудка врачи достали останки рублей.

Обвинительный приговор в отношении мужчины уже утвердили. Дело отправили в суд для рассмотрения по существу.