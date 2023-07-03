Происшествия 03 июля 2023, 05:49 Яхта врезалась в несколько катеров у причала во Владивостоке Freepik

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Яхта столкнулась с несколькими катерами в день города во Владивостоке. Об этом сообщила газета «Известия».

Все случилось у причала яхт-клуба «Семь футов». В Сети распространились кадры с места ЧП. На видеоматериалах видно, что столкновение произошло во время праздничного фейерверка.

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По предварительной информации, пострадавших в результате случившегося нет. О причинах столкновения и размере ущерба пока не сообщили.

Ранее туристическая яхта Hurricane загорелась на курорте в Египте. На борту водного транспорта было 15 туристов. При пожаре трое из них без вести пропали. Сотрудники местных спасательных служб доставили только 12 путешественников с судна и такое же количество членов экипажа.

Людей поселили в гостиницах. Для поиска трех исчезнувших иностранцев была сформирована специальная разведывательная группа спасателей.