03 сентября 2023, 17:04
Яхта с молодоженами загорелась на Клязьминском водохранилище
Загоревшуюся яхту с молодоженами в Долгопрудном сняли на видео
Яхта с молодоженами загорелась на Клязьминском водохранилище в микрорайоне Новые Водники в Долгопрудном. О ЧП «360» рассказали очевидцы случившегося.
«Мачтой задели, произошло возгорание. На моих глазах», — рассказал один из них.
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Другой мужчина подчеркнул, что молодожены, которые были на яхте, спаслись.
В региональном главке МЧС «360» заявили, что получили информацию о происшествии. Возгорание потушили до прибытия специалистов на место, уточнили в пресс-службе.
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