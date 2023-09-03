Эксклюзив 03 сентября 2023, 17:04 Яхта с молодоженами загорелась на Клязьминском водохранилище Загоревшуюся яхту с молодоженами в Долгопрудном сняли на видео

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Яхта с молодоженами загорелась на Клязьминском водохранилище в микрорайоне Новые Водники в Долгопрудном. О ЧП «360» рассказали очевидцы случившегося.

«Мачтой задели, произошло возгорание. На моих глазах», — рассказал один из них.

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Другой мужчина подчеркнул, что молодожены, которые были на яхте, спаслись.

В региональном главке МЧС «360» заявили, что получили информацию о происшествии. Возгорание потушили до прибытия специалистов на место, уточнили в пресс-службе.