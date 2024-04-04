Происшествия 04 апреля 2024, 09:44 Яхта «Лаймарита» вспыхнула под мостом Александра Невского в Петербурге Пожар охватил яхту «Лаймарита» в Санкт-Петербурге Пресс-служба МЧС по Санкт-Петербургу

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В Санкт-Петербурге в Невском районе произошел пожар. Горела яхта «Лаймарита», пришвартованная на проспекте Обуховской обороны, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В ведомстве уточнили, что языки пламени охватили пять квадратных метров каюты капитана в 21:17.

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Прибывшие на место 28 спасателей на пяти спецмашинах примерно за 40 минут полностью потушили пожар на яхте «Лаймарита».

Длина судна составляет 28,5 метра, ширина 4,4 метра, а водоизмещение 59 тонн. Яхта вмещает 14 пассажиров. Представители МЧС пояснили, что информации о пострадавших не поступало. Все причины и обстоятельства возникновения возгорания на судне устанавливают эксперты.

Ранее на пляже в парке Льва Толстого в Химках загорелась летняя терраса. Пожарные ликвидировали огонь на площади в 35 «квадратов». О причинах пожара пока ничего не известно.