Jaguar и Lada Granta столкнулись в Тверской области

По данным информагентства, авария произошла накануне в поселке Селижарово на улице Карла Маркса. Водитель иномарки въехал в бок отечественной легковушки. В результате столкновения травмы получил пассажир Lada Granta. Ему не потребовалась госпитализация. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.