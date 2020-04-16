16 апреля 2020, 20:08
Jaguar и Lada Granta столкнулись в Тверской области
В Тверской области зафиксировано ДТП с участием иномарки Jaguar и отечественного авто Lada Granta. Об этом сообщило ИА Nation News.
По данным информагентства, авария произошла накануне в поселке Селижарово на улице Карла Маркса. Водитель иномарки въехал в бок отечественной легковушки. В результате столкновения травмы получил пассажир Lada Granta. Ему не потребовалась госпитализация. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.