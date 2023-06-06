Происшествия 06 июня 2023, 12:53 Ядовитый сидр едва не сгубил жителя Чувашии Роспотребнадзор: в Чувашии выявили первый случай отравления сидром РИА «Новости»

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В Чувашии зафиксировали первый случай отравления суррогатным сидром. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, человек пострадал в городе Алатыре. Установлено, что он пил опасный напиток, который стал причиной смертельных отравлений в двух российских регионах.

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Больше всего летальных случаев из-за употребления ядовитого сидра зафиксировали в Ульяновской области. Там, по последним данным, умерли 18 человек. Две женщины скончались в Самарской области.

В Нижегородской области у выпивших сидр нашли метанол в крови — они находятся в больнице. В Удмуртии накануне сообщили о двух случаях отравления. Пострадавших госпитализировали в критическом состоянии.

Опасный напиток «Мистер Сидр» начали изымать на торговых точках в регионах. Оборот продукции его производителя запретили на всей территории страны.