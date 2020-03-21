Ядовитых выбросов при пожаре на заводе в Дмитрове не выявили

Ядовитых выбросов в атмосферу из-за пожара на алюминиевом заводе в подмосковном Дмитрове нет. Пожарные продолжают бороться с огнем, который бушует на площади шесть тысяч квадратных метров.

«Произошло возгорание в цеху обработки алюминиевых сплавов завода „Дозакл“ в Дмитрове. Предпринимаются все меры для его тушения. Площадь возгорания составляет шесть тысяч квадратных метров. Ядовитых выбросов в атмосферу в связи с пожаром нет», — рассказали РИА «Новости» в пресс-службе городской администрации.

Пострадавших в результате ЧП на заводе нет, пишет RT.

Огонь вспыхнул на заводе утром 21 марта. Всего пожар тушат 117 человек и 45 единиц техники. На месте ЧП работает пожарный поезд. Огонь тушат со спасательного вертолета. Из-за высокой температуры по всей площади горящего здания рухнула кровля.