Ядовитые змеи проснулись раньше времени в Кузбассе

В региональном минздраве заявили о том, что уже зафиксированы первые случаи нападения змей на людей.

Ранее жители уже подвергались атакам гадюк и щитомордников. Их яд вызывает нарушение работы конечностей и тромбоз.

Жителям Кузбасса посоветовали быть осторожными. При походе в лес необходимо обязательно надевать сапоги и брюки. При укусе ядовитой змеи — немедленно вызывать скорую помощь.

Напомним, режим самоизоляции все еще продолжается, поэтому лучше оставаться дома.