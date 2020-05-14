    14 мая 2020, 11:56

    Ядовитые змеи проснулись раньше времени в Кузбассе

    Анастасия Кременчугская

    В Кемеровской области на местных жителей все чаще стали нападать ядовитые змеи. Из-за теплой погоды они проснулись на месяц раньше. Об этом сообщило ИА Nation News.

    В региональном минздраве заявили о том, что уже зафиксированы первые случаи нападения змей на людей.

    Ранее жители уже подвергались атакам гадюк и щитомордников. Их яд вызывает нарушение работы конечностей и тромбоз.

    Жителям Кузбасса посоветовали быть осторожными. При походе в лес необходимо обязательно надевать сапоги и брюки. При укусе ядовитой змеи — немедленно вызывать скорую помощь.

    Напомним, режим самоизоляции все еще продолжается, поэтому лучше оставаться дома.