14 мая 2020, 11:56
Ядовитые змеи проснулись раньше времени в Кузбассе
В Кемеровской области на местных жителей все чаще стали нападать ядовитые змеи. Из-за теплой погоды они проснулись на месяц раньше. Об этом сообщило ИА Nation News.
В региональном минздраве заявили о том, что уже зафиксированы первые случаи нападения змей на людей.
Ранее жители уже подвергались атакам гадюк и щитомордников. Их яд вызывает нарушение работы конечностей и тромбоз.
Жителям Кузбасса посоветовали быть осторожными. При походе в лес необходимо обязательно надевать сапоги и брюки. При укусе ядовитой змеи — немедленно вызывать скорую помощь.
Напомним, режим самоизоляции все еще продолжается, поэтому лучше оставаться дома.