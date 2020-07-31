Ядовитые пауки покусали двух женщин в Ростовской области

Отмечается, что обе пострадавшие обратились за помощью к медикам, они почувствовали боль в мышцах по всему телу, написал сайт «Русская планета».

34-летняя женщина отдыхала на даче, когда маленький желтый паук укусил ее за палец ноги.

Врачи выяснили, что пациентку укусил паук сак. Сейчас пострадавшая находится на лечении. Ей придется провести в больнице несколько дней.

Это уже второй аналогичный случай. Женщина, поступившая ранее с такими же симптомами, смогла быстро оправиться и отправиться домой.